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Galatasaray'da hayaller Alisson realite Ederson!

Okan Buruk'un listesinin başında Alisson var ancak zorluk ihtimali nedeniyle Ederson ağır basıyor.

calendar 01 Ağustos 2025 09:19
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da hayaller Alisson realite Ederson!
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Galatasaray'da kaleci transferi için temaslar sürüyor. Donnarumma ve Ederson'un ardından Alisson ismi de Galatasaray ile gündeme geldi.

Osimhen'i İstanbul'a getiren uçakta yer alan menajer George Gardi, "Dünyanın en iyi 9 numarasını aldık. Galatasaray taraftarı daha büyük isimler için sabretmeli" diyerek transfer mesajı vermeye devam etti.

Gardi'nin mesai harcadığı kaleci transferinde Ederson favori konumda. Ancak teknik direktör Okan Buruk'un listesindeki 1 numaralı isim hâlâ Alisson Becker. Liverpool ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Alisson Becker'in durumu yakından takip ediliyor. Ancak Brezilyalı kalecinin transfer ihtimali düşük olduğu için Manchester City'deki vatandaşı Ederson'la temaslar sıklaştı.


 
 

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