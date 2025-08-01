Galatasaray'da hayaller Alisson realite Ederson!

Galatasaray'da kaleci transferi için temaslar sürüyor. Donnarumma ve Ederson'un ardından Alisson ismi de Galatasaray ile gündeme geldi.
Osimhen'i İstanbul'a getiren uçakta yer alan menajer George Gardi, "Dünyanın en iyi 9 numarasını aldık. Galatasaray taraftarı daha büyük isimler için sabretmeli" diyerek transfer mesajı vermeye devam etti.
Gardi'nin mesai harcadığı kaleci transferinde Ederson favori konumda. Ancak teknik direktör Okan Buruk'un listesindeki 1 numaralı isim hâlâ Alisson Becker. Liverpool ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Alisson Becker'in durumu yakından takip ediliyor. Ancak Brezilyalı kalecinin transfer ihtimali düşük olduğu için Manchester City'deki vatandaşı Ederson'la temaslar sıklaştı.
Osimhen'i İstanbul'a getiren uçakta yer alan menajer George Gardi, "Dünyanın en iyi 9 numarasını aldık. Galatasaray taraftarı daha büyük isimler için sabretmeli" diyerek transfer mesajı vermeye devam etti.
Gardi'nin mesai harcadığı kaleci transferinde Ederson favori konumda. Ancak teknik direktör Okan Buruk'un listesindeki 1 numaralı isim hâlâ Alisson Becker. Liverpool ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Alisson Becker'in durumu yakından takip ediliyor. Ancak Brezilyalı kalecinin transfer ihtimali düşük olduğu için Manchester City'deki vatandaşı Ederson'la temaslar sıklaştı.