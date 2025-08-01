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Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek

Filenin Sultanları, 22 Ağustosta başlayacak Dünya Şampiyonası için hazırlıklarına Antalya'da devam edecek.

calendar 01 Ağustos 2025 15:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 22 Ağustos'ta başlayacak Dünya Şampiyonası öncesi hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek organizasyon öncesi gireceği kamp kapsamında Sırbistan Milli Takımı ile 3 hazırlık maçı oynayacak.

Milli takımın Antalya kampı kadrosunda şu isimler yer alıyor:


Pasör: Dilay Özdemir, Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın

Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar (kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal

Libero: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

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