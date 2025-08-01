Süper Lig'de yeni sezona sayılı günler kala Galatasaray, son hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya geliyor. Yeni transferlerin sahne alması ve teknik direktör Okan Buruk'un ideal 11'ini şekillendirmesi açısından büyük önem taşıyan bu mücadele, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Peki Galatasaray-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?



GALATASARAY-LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında 2 Ağustos Cumartesi günü İtalya ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.



RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.



TÜM HAZIRLIK MAÇLARINI KAZANDI



Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi 3-1 ve Fransa ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup etmişti.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: