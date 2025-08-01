Haber Tarihi: 01 Ağustos 2025 13:03 - Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2025 13:03

Galatasaray-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'de 2025-2026 sezonu öncesinde son hazırlık maçına İtalya'nın güçlü ekibi Lazio karşısında çıkacak. Yeni sezon öncesinde kadrosuna Osimhen ve Leroy Sane gibi yıldızları katan Galatasaray, Lazio karşısında kazanmak ve Süper Lig maçları öncesinde hazır durumda olmak istiyor. Peki, Galatasaray-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Süper Lig'de yeni sezona sayılı günler kala Galatasaray, son hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya geliyor. Yeni transferlerin sahne alması ve teknik direktör Okan Buruk'un ideal 11'ini şekillendirmesi açısından büyük önem taşıyan bu mücadele, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Peki Galatasaray-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY-LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında 2 Ağustos Cumartesi günü İtalya ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

TÜM HAZIRLIK MAÇLARINI KAZANDI

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi 3-1 ve Fransa ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup etmişti.
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