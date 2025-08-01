31 Temmuz
AEK Larnaca-NK Celje
2-1
31 Temmuz
Haecken-Anderlecht
6-3
31 Temmuz
CFR Cluj-Lugano
1-0UZS
31 Temmuz
FC Utrecht-FC Sheriff
4-1
31 Temmuz
Shakhtar-Beşiktaş
2-0
31 Temmuz
Braga-Levski
1-0UZS
31 Temmuz
Legia Warszawa-Banik Ostrava
2-1
31 Temmuz
Hibernian-FC Midtjylland
1-2UZS
31 Temmuz
Spartak Trnava-Hibernians
5-1
31 Temmuz
Sabah FK-Petrocub
4-1
31 Temmuz
Başakşehir-Cherno More
4-0
31 Temmuz
Sporting CP-Benfica
0-1
31 Temmuz
Kayserispor-Alanyasporr
0-2
31 Temmuz
Khorfakkan-Konyaspor
18:30
31 Temmuz
Roma-Cannes
3-0
31 Temmuz
Villarreal-Genoa
1-3
31 Temmuz
Real Oviedo-Villarreal
0-0
31 Temmuz
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
31 Temmuz
Kazan-FC Orenburg
2-0

Shakhtar Donetsk yine yenilmedi

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Türk takımlarıyla oynadığı 10 karşılaşmanın dokuzunu kazandı ve hiç mağlup olmadı.

calendar 01 Ağustos 2025 00:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Shakhtar Donetsk yine yenilmedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türk takımları karşısında mağlubiyet yüzü görmeyen Shakhtar Donetsk, bir kez daha sahadan galibiyetle ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor ve Sivasspor ile karşı karşıya gelen Ukrayna temsilcisi, bu maçla birlikte Türk takımlarıyla 10 kez karşılaşırken bu maçlardan 9 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Shakhtar Donetsk, bu maçlarda kalesinde 3 gol görürken toplam 23 gol sevinci yaşadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.