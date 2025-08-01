Fenerbahçe'de üçünden biri gidecek!

Transfer sezonunu hareketli geçiren Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da merak konusu...
Milan Skriniar'ı kadrosuna katan Sarı-lacivertlilerde, ayrılması beklenen oyuncular belli oldu.
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Fenerbahçe'de Alexander Djiku, Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü üçlüsünden birinin takımdan ayrılması bekleniyor.
Milan Skriniar'ı kadrosuna katan Sarı-lacivertlilerde, ayrılması beklenen oyuncular belli oldu.
İŞTE O LİSTE
Fenerbahçe'de Alexander Djiku, Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü üçlüsünden birinin takımdan ayrılması bekleniyor.