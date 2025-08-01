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Fenerbahçe'de üçünden biri gidecek!

Milan Skriniar'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de, stoper bölgesinde bulunan Alexander Djiku, Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü üçlüsünden biriyle yolların ayrılması bekleniyor.

calendar 01 Ağustos 2025 10:35
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de üçünden biri gidecek!
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Transfer sezonunu hareketli geçiren Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da merak konusu...

Milan Skriniar'ı kadrosuna katan Sarı-lacivertlilerde, ayrılması beklenen oyuncular belli oldu.

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Fenerbahçe'de Alexander Djiku, Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü üçlüsünden birinin takımdan ayrılması bekleniyor.


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