Ballon d'Or, her yıl olduğu gibi bu yıl da sonbahar aylarında düzenlenecek törenle verilecek. 2024-2025 sezonunda sergiledikleri performanslara göre Ballon d'Or için aday olacak futbolcuların kimler olacağı merak ediliyor. Peki, Ballon d'Or 2025 ne zaman? Ballon d'Or adayları belli oldu mu?

France Football dergisi tarafından organize edilen Ballon d'Or, her yıl olduğu gibi bu yıl da sonbahar aylarında düzenlenecek törenle verilecek.

2025 Ballon d'Or ödül töreni bu yıl 22 Eylül'de yapılacak.

Ballon d'Or aday listesi genellikle ödül töreninden yaklaşık 1-2 ay önce açıklanıyor. 2025 yılı adaylarının da Ağustos sonu ya da Eylül başı gibi duyurulması öngörülüyor.

Liste, FIFA takvimi, lig performansları, Şampiyonlar Ligi ve uluslararası turnuvalardaki başarılar dikkate alınarak oluşturulacak.