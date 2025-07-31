Haber Tarihi: 31 Temmuz 2025 11:43 -
Güncelleme Tarihi:
31 Temmuz 2025 11:43
Ballon d'Or 2025 ne zaman? Ballon d'Or adayları
Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü olan Ballon d'Or (Altın Top), her yıl olduğu gibi 2025 yılında da sahibini bulmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü futbolcuların performanslarının değerlendirildiği bu prestijli ödül, hem spor otoriteleri hem de futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki Ballon d'Or 2025 ne zaman? Ballon d'Or adayları belli oldu mu?
Ballon d'Or, her yıl olduğu gibi bu yıl da sonbahar aylarında düzenlenecek törenle verilecek. 2024-2025 sezonunda sergiledikleri performanslara göre Ballon d'Or için aday olacak futbolcuların kimler olacağı merak ediliyor. Peki, Ballon d'Or 2025 ne zaman? Ballon d'Or adayları belli oldu mu?
BALLON D'OR 2025 NE ZAMAN?
France Football dergisi tarafından organize edilen Ballon d'Or, her yıl olduğu gibi bu yıl da sonbahar aylarında düzenlenecek törenle verilecek.
2025 Ballon d'Or ödül töreni bu yıl 22 Eylül'de yapılacak.
2025 BALLON D'OR ADAYLARI KİMLER?
Ballon d'Or aday listesi genellikle ödül töreninden yaklaşık 1-2 ay önce açıklanıyor. 2025 yılı adaylarının da Ağustos sonu ya da Eylül başı gibi duyurulması öngörülüyor.
Liste, FIFA takvimi, lig performansları, Şampiyonlar Ligi ve uluslararası turnuvalardaki başarılar dikkate alınarak oluşturulacak.
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