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Anderson Talisca UEFA listesinde yok!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin, UEFA'ya verdiği kadro listesinde Anderson Talisca yer almadı.

calendar 01 Ağustos 2025 09:28 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2025 09:31
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Anderson Talisca UEFA listesinde yok!
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 6 ve 12 Ağustos'ta Hollanda ekibi Feyenoord'la oynayacağı maçın kadrosunu gece yarısı UEFA'ya bildirdi.

Önceki gün İstanbul'a gelen yeni transferler Milan Skriniar ile Nelson Semedo'nun isimleri listede yer aldı. İstanbul'da Karagümrük ile oynanan maçta sakatlanan ve Portekiz kampını kaçıran Anderson Talisca, kadroya yazılmadı. Bireysel çalışmalara yeni başlayan ve takıma katılması 10 günü bulacak olan Brezilyalı futbolcu sonraki aşamalarda listeye eklenecek.

Sakatlığı atlatan İsmail Yüksek ile Lazio karşılaşmasında sakatlanan ancak durumu iyi olan Yusuf Akçiçek de kadroya girdi.
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