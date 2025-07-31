Tuta, Al-Duhail'e transfer oluyor!

Transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden biri olan Eintracht Frankfurt'un Brezilyalı stoperi Tuta'nın yeni adresi belli oluyor.



Sky Sport'un haberine göre, 26 yaşındaki savunma oyuncusu, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al-Duhail ile anlaşmaya vardı



BEŞİKTAŞ VE F.BAHÇE'Yİ TERCİH ETMEDİ





Adı bir süredir Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan Tuta, tercihini Katar'dan yana kullandı. İki Türk kulübünün ilgisine rağmen Al-Duhail'in teklifinin hem oyuncu hem de kulübü için daha cazip olduğu ifade edildi.



15 MİLYON EURO BONSERVİS





Habere göre Eintracht Frankfurt'un bu transferden yaklaşık 15 milyon euro bonservis geliri elde edeceği kaydedildi. Tuta'nın kısa süre içinde Katar'a giderek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.



EINTRACHT FRANKFURT KARNESİ

2019 yılında Sao Paulo'dan Frankfurt'a transfer olan Tuta, Bundesliga ekibinde 187 resmi maçta forma giyerek 10 gol ve 3 asist kaydetti.



