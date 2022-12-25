Görme engelli judocu Raziye Uluçam, Paris'te kürsüye çıkmak için çalışıyor

Azerbaycan'da düzenlenen IBSA Dünya Görme Engelliler Judo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli judocu Raziye Uluçam, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanma hedefine odaklandı.



Genç yaşında geçirdiği hastalık nedeniyle yüzde 60 görme kaybı yaşayan Görme Engelli Judo Milli Takımı sporcusu Raziye Uluçam, Azerbaycan'da 4-11 Kasım'da J2 kategorisi 70 kiloda düzenlenen IBSA Dünya Görme Engelliler Judo Şampiyonası'nda dünya ikinciliğini elde etti.



Çok istediği paralimpik şampiyonluğu için çalışmalarına başlayan milli sporcu, kota mücadeleleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



- "Altın madalya bu sefer kıl payı kaçtı"



Aksaray'da yaşayan 40 yaşındaki Raziye Uluçam, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana judo sporuyla ilgilendiğini ancak bir süre göz hastalığından dolayı ara vermek zorunda kaldığını söyledi.



Judoyu 4 yıldır da paralimpik düzeyde yaptığını anlatan Uluçam, şöyle konuştu:



"Azerbaycan'da düzenlenen şampiyona öncesinde çok sıkı bir kamp sürecimiz geçmişti. Şampiyonanın Azerbaycan'da düzenleniyor olması bizim için çok büyük bir şanstı. Milli takım olarak kendimizi orada evimizde gibi hissettik. Sağ olsunlar bize çok destek oldular, hiç yalnız bırakmadılar. Çok şükür madalyayla döndüm. Artık rakiplerimi tanıyorum. Güzel mücadeleler oldu. Kürsüde paralimpik madalyası olmayan bir ben vardım. Müsabakalar çok mücadeleci geçti. Altın madalya bu sefer kıl payı kaçtı. Ülkeme gümüş madalya kazandırdığım için çok mutluyum."



Uluçam, Dünya Görme Engelliler Judo Şampiyonası'nın kendisi için 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nın provası niteliğinde olduğunu vurguladı.



Paralimpik oyunları için kota mücadelelerinin başlayacağını ve oralarda mücadele edeceğini anlatan Uluçam, şunları kaydetti:



"Hedefim paralimpik oyunlarında tüm rakiplerimi yenip altın madalyayı boynuma takmak. Hedefimiz büyük. Tüm sporcular birbirini tanıyor. Bu yüzden çok çalışmamız gerekiyor. Kendimize her zaman yeni bir şeyler katmamız gerekiyor. Bu yüzden sıkı çalışmamız lazım. Paralimpik oyunlarına gidebilmemiz için kota mücadeleleri vereceğiz. Federasyonumuz bizleri yönlendirecek. Sabırsızlıkla bu mücadeleleri bekliyorum."



- Antrenör de sporcusu gibi hedefe odaklandı



Antrenör Muzaffer Uluçam ise Dünya Görme Engelliler Judo Şampiyonası'na çok iyi hazırlanarak katıldıklarını dile getirdi.



Hedeflerinin şampiyonluktu ancak olmadığına değinen Uluçam, "Dünya şampiyonluğuna adeta ramak kalmıştı. Nasip ikincilikmiş. Rakibimiz en son dünya şampiyonuydu. Uzatmalara kadar götürdük. Taktiksel bir hata yapmadık ama yorgunluk gibi faktörler etkiledi ve ikincilik oldu. Haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz, sıkı bir çalışma sürecine girdik. Hedefimiz, Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya. Salonumuz ve imkanlarımız mükemmel." ifadesini kullandı.





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