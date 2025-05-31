31 Mayıs
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22:00
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Rizespor-Hatayspor
5-2
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Fenerbahçe-Konyaspor
2-1
31 Mayıs
A.Demirspor-Gaziantep FK
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31 Mayıs
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Malaga-Burgos CF
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Stroemsgodset-Hamarkameratene
0-3
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Tromsoe-Vaalerenga
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31 Mayıs
Lillestroem-Egersund
1-0
31 Mayıs
Moss-Start
0-3
31 Mayıs
Odds Ballklubb-Aasane
1-0
31 Mayıs
Ranheim-Aalesund
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31 Mayıs
Stabaek-Kongsvinger
2-2
31 Mayıs
Sogndal-Raufoss
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Bahia-Sao Paulo
00:30
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Vasco da Gama-Red Bull Bragantino
03:00
31 Mayıs
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Oulu-SJK
2-2
31 Mayıs
HJK-KuPS Kuopio
0-071'
31 Mayıs
Kashiwa Reysol-Vissel Kobe
1-3
31 Mayıs
Gamba Osaka-Kashima Antlers
0-1
31 Mayıs
Coritiba-Avai FC
22:00
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Oergryte FF-Trelleborgs FF
2-0
31 Mayıs
Degerfors-Oesters IF
1-2
31 Mayıs
Elfsborg-Hammarby
0-2
31 Mayıs
Jeonbuk -Ulsan HD FC
3-1
31 Mayıs
FC Seoul-Jeju SK
1-3

Görkem Sağlam'dan Trabzonspor açıklaması!

Hatayspor forması giyen Görkem Sağlam, Trabzonspor'da oynamak istediğini söyledi.

calendar 31 Mayıs 2025 20:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Görkem Sağlam'dan Trabzonspor açıklaması!
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Hatayspor forması giyen Görkem Sağlam, sezonun son haftasındaki Rizespor maçının ardından konuştu. Sağlam, küme düşmeleri dolayısıyla kendileri adına güzel bir sezon geçirmediklerini vurguladı.

Kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Sağlam, "Herkesin ayağına yüreğine sağlık. Umarım Hatayspor tekrar hak ettiği yere çıkar. Herkese iyi tatiller diliyorum. Ondan hariç herkes sağlıcakla kalsın. Herkese başarılar diliyorum." dedi.


TRABZONSPOR AÇIKLAMASI

Sağlam, Trabzonspor'a transfer iddialarıyla ilgili soru üzerine, bordo mavili takımda oynamanın kendisinin çocukluk hayali olduğu vurguladı.

"Türkiye'de herhalde toprak çekiyor diye bir söz var." ifadesini kullanan Sağlam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Memleketim Trabzon, her zaman da dillendirdim aslında Trabzonspor'da oynamanın benim hayalim olduğunu. Allah nasip ederse olsun. Hakkımızda hayırlısı varsa o olsun. Dediğim gibi önce bir tatile ayrılalım, herkes bayramdan sonra bir soluklansın, ondan sonra hayırlısına bakacağız. Yeni sezon için nerede olacağımı ve hangi takımda olacağımı bilmediğim için, yeni sezon için çok daha iyi hazırlanıp daha iyi bir performans göstermeye uğraşacağım."

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