Gomis: ''Bu üç golü ona armağan ediyorum''

Galatasaray'ın Süper Lig'de Bursaspor'u 5-0 yendiği maçta hat-trick yapan Bafetimbi Gomis, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Bafetimbi Gomis, hafta arasında Galatasaray taraftarlarının yanı sıra Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarlarında da geçmiş olsun mesajları aldığını ve bunun kendisini çok etkilediğini dile getirdi.''İyi bir maç çıkardık. Önemli olan taraftarımızın önünde bu 5-0'lık sonucu almaktı. Geçen hafta kaybetmiştik, bu hafta kazanmak önemliydi. Burada sadece benim 3 golüm değil, takım olarak yaptıklarımız var. Tüm takımı tebrik etmek gerekiyor.''''Bu hafta benim için çok dokunaklıydı, taraftarımız bana sürekli 'Geçmiş olsun' mesajları gönderdi. Sadece Galatasaray taraftarları değil, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları da mesajlar gönderdi. Bu beni çok etkiledi.Tabii bu gollerde sadece benim etkim yoktu, takım olarak bunu başardık.''''Bu üç golü doktor Yener Bey'e ithaf ediyorum. Bu hafta çok eleştiri aldı. Açıkçası bu eleştirileri hak etmiyordu. Sahada bayıldığımı görünce insanlar etkilendiler. Bu hafta aynı testleri yaptık ve bir şeyim olmadığı gözüktü.''