  •  
    Ve Güneş kararını verdi; "1 numaram o olacak..."
  •  
    Bugün 00:00'dan sonra serbest kalacak 24 isim
  •  
    Eljif 'inTürkiye'deki yeni durağı olabilir! Sürpriz..
  •  
    G.Saray'a HAYAT veren 7 ayrılık kararı birden!..
  •  
    İstanbul'a veda etmek için hazırlanan 22 isim!

Gomis: ''Bu üç golü ona armağan ediyorum''

Bafetimbi Gomis, hat-trick yaptığı Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Gomis: ''Bu üç golü ona armağan ediyorum''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Şubat 2018 22:32
Galatasaray'ın Süper Lig'de Bursaspor'u 5-0 yendiği maçta hat-trick yapan Bafetimbi Gomis, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Bafetimbi Gomis, hafta arasında Galatasaray taraftarlarının yanı sıra Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarlarında da geçmiş olsun mesajları aldığını ve bunun kendisini çok etkilediğini dile getirdi.

İşte Bafetimbi Gomis'in maç sonundaki sözleri...

''İyi bir maç çıkardık. Önemli olan taraftarımızın önünde bu 5-0'lık sonucu almaktı. Geçen hafta kaybetmiştik, bu hafta kazanmak önemliydi. Burada sadece benim 3 golüm değil, takım olarak yaptıklarımız var. Tüm takımı tebrik etmek gerekiyor.''

''Bu hafta benim için çok dokunaklıydı, taraftarımız bana sürekli 'Geçmiş olsun' mesajları gönderdi. Sadece Galatasaray taraftarları değil, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları da mesajlar gönderdi. Bu beni çok etkiledi.Tabii bu gollerde sadece benim etkim yoktu, takım olarak bunu başardık.''

''Bu üç golü doktor Yener Bey'e ithaf ediyorum. Bu hafta çok eleştiri aldı. Açıkçası bu eleştirileri hak etmiyordu. Sahada bayıldığımı görünce insanlar etkilendiler. Bu hafta aynı testleri yaptık ve bir şeyim olmadığı gözüktü.''



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için