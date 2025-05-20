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Golcüler sustu, Rafa Silva sahne aldı

Trendyol Süper Lig'de 3. sırada yer alan Beşiktaş, Rafa Silva'nın Alanyaspor karşısındaki etkileyici performansıyla konumunu korumayı sürdürdü.

calendar 20 Mayıs 2025 09:01
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Golcüler sustu, Rafa Silva sahne aldı
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Kara Kartal'ın maestro şefi siyah-beyazlıları taşımaya devam ediyor. Sezon başından bu yana istikrarlı ve etkili performans sergileyen Rafa Silva futbol resitali sunuyor.

Süper Lig'in 36. Haftasında Alanya maçında attığı gol ile siyah-beyazlıları mağlubiyetten kurtaran Portekizli yıldız Kartal'ı 3'ncülük yarışında tuttu. Taraftarın sevgilisi haline gelen 32 yaşındaki oyuncu, son beş maçta 4. kez ağları sarstı ve bu sezonki gol sayısını 18'e çıkardı ve takımın skor yükünü omuzlamaya devam etti.

GOLCÜLER DURDU

Immobıle, Beşiktaş formasıyla çıktığı son 40 maçta 19 gol atabildi. Bu gollerin 8'ini penaltıdan kaydetti. 6 milyon Euro'luk garanti ücretiyle Beşiktaş'ın en maliyetli ismi olan Ciro İmmobile'nin performansı hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. İmmobile'nin bir yıl daha kontratı bulunuyor. Öte yandan Beşiktaş'ta genç golcüler Semih ve Mustafa da beklentilerin uzağında kaldı. Tüm kulvarlarda 19 yaşındaki Kılıçsoy 4 gol atarken, 18 yaşındaki Hekimoğlu sadece 1 gol kaydetti.


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