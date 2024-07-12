Golbol Kadın Milli Takımı'nın Paris kadrosu belli oldu

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek Golbol Kadın Milli Takımı'nın kadrosu belirlendi.



Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Paralimpik Oyunları, 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek. Ay-yıldızlılar, organizasyonun A Grubu'nda, Çin, İsrail ve Brezilya'yla mücadele edecek.



Son iki Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan Golbol Kadın Milli Takımı'nın kadrosunda; Sevda Altunoluk, Fatmagül Güler, Reyhan Yılmaz, Berfin Altan, Şeydanur Kaplan ve Sevtap Altunoluk yer aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Ayhan Yıldırım, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda sporcularına güvendiğini belirterek, "Sporcularımızın azmi, disiplini ve kararlılığı sayesinde bir kez daha gurur duyacağımızdan şüphemiz yok. Bu süreçte bizlere destek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türk Paralimpik Komitesine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Başantrenör Gültekin Karasu da sporcularının başarılı olacağına inandığını vurgulayarak, "Hedefimiz yine altın madalya ve bunun için yoğun bir şekilde çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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