Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında İlhan Palut'un ekibi Çaykur Rizespor evinde Mustafa Dalcı'nın yönetimindeki Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti.



Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta Rizespor'un gollerini 30. dakikada Ibrahim Olawoyin, 47. dakikada Ali Sowe ve 69. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal kaydetti.



Adana Demirspor'un gollerini ise 52. dakikada Bünyamin Balat ve 83. dakikada Maestro kaydetti.



Rizespor'da Vaclav Jurecka, 90+4'te penaltı atışından yararlanamadı.



ÇOK KONUŞULAN POZİSYON



Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçında çok konuşulacak bir pozisyon yaşandı.



Maçın 17. dakikasında Rizespor adına Ali Sowe topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı.



Daha sonra 19. dakikada VAR kararı ile gol geçerli sayıldı ancak VAR, santra yapılmadan önce devreye girip hakem Çağdaş Altay'ı uyardı.



21. dakikada hakem Çağdaş Altay'ı bir kez daha uyaran VAR hakemi David Rafael Oliveira da Silva, pozisyonda ofsayt olduğunu ifade etti ve gol kararı bir kez daha geçersiz sayıldı.



Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre ise VAR sisteminde meydana gelen teknik hata sebebiyle böyle bir durum meydana geldi.



FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ İKİ CEZALI



Çaykur Rizespor'da sarı kart ceza sınırında bulunan Husniddin Alikulov ve Taha Şahin sarı kart görerek Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştüler.



Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor puanını 27'ye yükseltirken, Adana Demirspor 5 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Rizespor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşırken, Adana Demirspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



17. dakikada Çaykur Rizespor oyuncusu Sowe'un attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Yaklaşık iki dakika süren VAR incelemesinin ardından hakem Çağdaş Altay orta noktayı gösterdi daha sonra pozisyon VAR tarafından ikinci kez incelenerek iptal edildi.



30. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Hojer'in pasında topla buluşan Olawoyin'in kaleye gönderdiği şutunda top ağlarla buluştu. (1-0)



35. dakikada Hojer'in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta savunmaya çarpıp kaleye yönelen topu Adana Demirsporlu futbolcular uzaklaştırdı.



45+6 dakikada Taha Şahin'in sağ kanattan ortasında Akintola'nın kafa vuruşunda top kaleci Deniz Dönmezer'de kaldı.



47. dakikada Çaykur Rizepor farkı 2'ye çıkardı. Olawoyin'in ceza sahasına yerden derinlemesine gönderdiği pasında topla buluşan Sowe'un şutunda top ağlara gitti.



52. dakikada Adana Demirspor fakı 1'e indirdi. Alioui'nun ceza sahasına yerden derinlemesine gönderdiği pasında topu kontrol eden Bünyamin Balat'ın şutunda top kaleci Tarık Çetin'in sağından filelere gitti: 2-1



68. dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Hojer'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Akintola, Maestro'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. 69. dakikada penaltıyı kullanan Ghezzal'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1



72. dakikada Akintola'nın sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortasında Papanikolaou'nun kafa vuruşunda topu kaleci Deniz Dönmezer uzaklaştırdı.



84. dakikada Adana Demirspor tekrar farkı 1'e indirdi. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Alioui'nun ceza sahasına yaptığı ortada topun kaleci Tarık Çetin Uzaklaştırdı. Ceza sahası önünde topu kontrol eden Osman Kaynak'ın pasında orta sahanın dışında topla buluşan Maestro'nun uzaktan kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu. (3-2)



90+2 dakikada Çaykur Rizepsor bir kez daha penaltı kazandı. Emrecan'ın vuruşunda topu kaleci Deniz Dönmezler uzaklaştırdı. Ceza sahasına hareketlenen Bulubacic, kaleci Deniz Dönmezler'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. 90+4 dakikada penaltıyı kullanan Jurecka'nın vuruşunda topu, kaleci Deniz Dönmezler çıkardı.



Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Çağdaş Altay, Anıl Usta, Ali Can Alp



Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Mocsi, Alikulov, Taha Şahin, Hojer, Varesanovic (Dk. 62 Hadziahmetovic), Papanikolaou (Dk. 73 Buljubasic), Ghezzal (Dk. 89 Emrecan Bulut), Olawoyin (Dk. 89 Samet Akaydin), Akintola, Sowe (Dk. 73 Jurecka)



Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Tolga Kalender, Semih Güler, Manev, Arda Kurtulan, Abdulsamet Burak, Ali Yavuz Kol (Dk. 82 Osman Kaynak), Maestro, Aksel Aktaş (Dk. 46 Bünyamin Balat), Alioui (Dk. 90+4 Burhan Ersoy), Aymbetov (90+2 Ozan Demirbağ)



Goller: Dk. 30 Olawoyin, Dk. 47 Sowe, Dk. 69 Ghezzal (Çaykur Rizespor), Dk. 52 Bünyamin Balat, Dk. 83 Maestro (Adana Demirspor)



Sarı kartlar: Dk. 24 Papanikolaou, Dk. 58 Alikulov, Dk. 83 Taha Şahin, Dk. 90 Hojer (Çaykur Rizespor), Dk. 70 Maestro ve Semih Güler, 90+3 Deniz Dönmezler (Adana Demirspor)



