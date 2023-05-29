Göksel Gümüşdağ, Mahmut Tekdemir'i hastanede ziyaret etti

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, operasyon geçiren takım kaptanı Mahmut Tekdemir'e ziyarette bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Göksel Gümüşdağ, Mahmut Tekdemir'i hastanede ziyaret etti
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29 Mayıs 2023 18:27
Son güncelleme 29 Mayıs 2023 18:28
Medipol Başakşehir'in kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ve yöneticiler, operasyon geçiren takım kaptanı Mahmut Tekdemir'e hastanede ziyarette bulundu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, başkan Göksel Gümüşdağ ve kulübün asbaşkanlarının hastanede ziyaret ettiği Mahmut Tekdemir ile fotoğraflarına yer verildi.

Açıklamada, "Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve asbaşkanlarımız, belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle operasyon geçiren kaptanımız Mahmut Tekdemir'i, tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu." denildi.

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