GNÇ Sporfest 2022 kuraları İzmir'de çekildi

Türkiye'de sporun en büyük destekçisi olan Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) en önemli organizasyonlarından GNÇ Sporfest 2022'nin kuraları, organizasyonun yapılacağı İzmir'de çekildi. 100'ü aşkın üniversiteden gelecek binlerce genç sporcunun mücadele edeceği GNÇ Sporfest, 17-25 Mayıs tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek

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GNÇ Sporfest 2022 kuraları İzmir'de çekildi
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19 Nisan 2022 16:19
urulduğu günden bu yana Türk sporu ile omuz omuza çalışan Turkcell'in ana sponsorluğu üstlendiği Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF), yıl içindeki en büyük organizasyonlarından biri olan GNÇ Sporfest için heyecan artıyor. Turkcell'in gençleri eğlendiren ve onlara ayrıcalıklar sağlayan yenilikçi markası GNÇ; özel teklifleri, marka iş birlikleri ve gençlere sunduğu fırsatların yanı sıra bu sene GNÇ Sporfest ile de 100'ü aşkın üniversiteden binlerce genç sporcuyla buluşmaya hazırlanıyor. Gençlerin, sporla dolu bir hafta yaşayacağı GNÇ Sporfest, 17-25 Mayıs tarihlerinde İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Kura çekimi İzmir'de yapıldı

TÜSF tarafından 1999 yılından beri gerçekleştirilen Spor Oyunları'nda bu sene genç sporcular 11 dalda mücadele edecek. Basketbol, voleybol, yüzme, hentbol, su topu, briç, yol bisikleti, dağ bisikleti, atletizm, cimnastik ve eskrimin olduğu spor dallarındaki yarışmaların programının belli olduğu kura çekimi İzmir'de yapıldı. GNÇ Spofest'in final programı şöyle:

FİNALLER

Eskrim ve Briç                         19 Mayıs 2022
Hentbol                                  23 Mayıs 2022
Su Topu                                  24 Mayıs 2022
Basketbol ve Voleybol            25 Mayıs 2022
Yüzme                                     20 Mayıs 2022
Atletizm                                  20 Mayıs 2022
Cimnastik                               23 Mayıs 2022
Yol Bisikleti                             22 Mayıs 2022
Dağ Bisikleti                            19 Mayıs 2022

 

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