❌ Ander Herrera

❌ Alex Berenguer

❌ Inaki Williams



Paulo Gazzaniga, üç penaltı birden kurtardı! 🥶pic.twitter.com/3sazJRm22b



— Sporxtv (@sporxtv) October 6, 2024

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Girona, Athletic Bilbao'yu konuk etti.Estadi Municipal de Montilivi'de oynanan maçı ev sahibi 2-1 kazanırken, 3 penaltıyı kurtaran Girona kalecisi, mücadeleye damga vuran isim oldu.Karşılaşmada ilk golü, Girona'dan39. dakikadakaydetti. Hemen ardından 41. dakikadaise Athletic Bilbao'ya beraberliği getiren golü attı.Girona'ya galibiyeti getiren golü ise 90+9. dakikadapenaltıdan kaydetti. Athletic Bilbao'da penaltı kararına itiraz edenise 90+8'de kırmızı kart gördü.Mücadelenin kaderini belirleyen isim ise Girona'nın 32 yaşındaki kalecisioldu. Arjantinli file bekçisi ilk olarak 28. dakikada'in kullandığı penaltıyı kurtardı. Gazzaniga, 56. dakikada'ın kullandığı penaltıyı da çıkardı fakat bu penaltı, ihlalden dolayı tekrarlandı. Bu kez topun başına Ander Herrera geçti ve Gazzaniga bu penaltıyı da kurtarmayı başardı.Mücadeleyi 2-1 üstünlükle tamamlayan Girona 12 puana ulaştı. Athletic Bilbao ise 14 puanda kaldı.Ligde bir sonraki hafta Girona, Real Sociedad'ı konuk edecek. Athletic Bilbao ise Espanyol'u ağırlayacak.