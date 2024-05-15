Girona, ikincilik yarışında ağır yara aldı!

La Liga 36. hafta maçında Girona, Villarreal'e 1-0 mağlup oldu ve ikincilik yarışında yara aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Girona, ikincilik yarışında ağır yara aldı!
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15 Mayıs 2024 00:58
La Liga 36. hafta maçında Girona, Villarreal ile karşılaştı. Girona ev sahipliğinde oynanan maçı Villarreal 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibyeti getiren golü 59. dakikada Bertrand Traore kaydetti.

Villarreal'de Femenia, 41 ve 90+5. dakikalarda gördüğü sarı kartlar ile oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Girona, 75 puanda kaldı ve son 2 haftaya bir maçı eksik Barcelona'nın 1 puan gerisinde girdi. Villarreal ise 51 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Girona, Valencia'ya konuk olacak. Villarreal ise Real Madrid'i ağırlayacak.

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