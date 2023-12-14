Giresunsporlu Erol Can Akdağ ameliyat edildi

Trendyol 1. Lig ekibi Bitexen Giresunspor'un takım kaptanı Erol Can Akdağ, ameliyat edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Giresunsporlu Erol Can Akdağ ameliyat edildi
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14 Aralık 2023 17:08
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un takım kaptanı Erol Can Akdağ, ameliyat edildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun yaşadığı sakatlıkla ilgili dün İstanbul'da başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

Erol Can Akdağ'a "geçmiş olsun" dileklerinin iletildiği açıklamada, oyuncunun en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulunuldu.

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