Giresunspor, Süper Lig'de kalabilmek için son 3 maça kilitlendi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da, kulüp basın sözcüsü Emrullah Ekiz, puanlarını 43'e yükseltmeleri halinde ligde kalmayı garantileyeceklerini söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor, Süper Lig'de kalabilmek için son 3 maça kilitlendi
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22 Mayıs 2023 16:01
Spor Toto Süper Lig'de 34 puan ile 16.sırada küme düşme hattında bulunan Giresunspor'da, basın sözcüsü Emrullah Ekiz kümede kalma yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.

 Sezonu Trabzonspor, Hangi Kredi Ümraniyespor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarıyla tamamlayacaklarını ifade eden Ekiz, "Hayati önem taşıyan 3 maç oynayacağız. Hedefimiz üç müsabakadan da galip ayrılmak." dedi.

Ekiz, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor ile iç sahada karşılaşacaklarını kaydederek, "Seyirci ve saha avantajına sahibiz. Ümraniyespor deplasmanımız var. Buradan da 3 puan hedefliyoruz. Üçte üç yapabilirsek puanımızı 43'e yükselteceğiz ve resmen ligde kaldığımızı ilan etmiş olacağız." diye konuştu.  

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