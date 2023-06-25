Giresunspor, Mustafa Kaplan'la anlaştı

Bu sezon Spor Toto 1. Ligde mücadele edecek Giresunspor, teknik direktörlük için Mustafa Kaplan'la anlaştığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor, Mustafa Kaplan'la anlaştı
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25 Haziran 2023 22:41
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaşma sağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol A takımı teknik direktörlük görevi için Mustafa Kaplan ile 2023-2024 sezonu için 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

ESKİ FUTBOLCU EKİPTE YER ALACAK

Kaplan'ın ekibinde eski altyapı antrenörü Hakan Kurt ve yeşil-beyazlı takımın eski futbolcularından Ali Sakal'ın da görev alacağı aktarılan açıklamada, "Mustafa Kaplan ve ekibine 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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