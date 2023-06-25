Giresunspor, Mustafa Kaplan'la anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaşma sağladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol A takımı teknik direktörlük görevi için Mustafa Kaplan ile 2023-2024 sezonu için 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
ESKİ FUTBOLCU EKİPTE YER ALACAK
Kaplan'ın ekibinde eski altyapı antrenörü Hakan Kurt ve yeşil-beyazlı takımın eski futbolcularından Ali Sakal'ın da görev alacağı aktarılan açıklamada, "Mustafa Kaplan ve ekibine 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol A takımı teknik direktörlük görevi için Mustafa Kaplan ile 2023-2024 sezonu için 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
ESKİ FUTBOLCU EKİPTE YER ALACAK
Kaplan'ın ekibinde eski altyapı antrenörü Hakan Kurt ve yeşil-beyazlı takımın eski futbolcularından Ali Sakal'ın da görev alacağı aktarılan açıklamada, "Mustafa Kaplan ve ekibine 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ