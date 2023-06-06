Giresunspor ligde kalmak için sahada

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Giresunspor ligde kalmak için sahasında Antalyaspor'la oynayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor ligde kalmak için sahada
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06 Haziran 2023 14:22
por Toto Süper Lig'in 38. haftasında Bitexen Giresunspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Karadeniz temsilcisi kritik karşılaşmada Süper Lig'de kalmak için mücadele edecek.

İSTANBULSPOR'UN PUAN KAYBETMESİ LAZIM

Ligde 37 puanla 16'ncı sırada yer alan Bitexen Giresunspor küme düşmemek için bu maçı kazanıp 15'inci sıradaki İstanbulspor'un Hangikredi Ümraniyespor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

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