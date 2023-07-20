Giresunspor gelecek sezon için umutlu!

Trendyol 1.Ligi'ne düşen Giresunspor yeni sezon için umutlarını koruyor.



Ekiz, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Trendyol 1. Lig kura çekiminin tüm futbol kulüplerine hayırlı olmasını diledi.



Ligin ilk haftasında Bodrumspor ile Çotanak Spor Kompleksi'nde karşılaşacaklarını anımsatan Ekiz, "Nihayetinde her takımla karşı karşıya geleceğiz fakat ilk hafta iç sahada oynayacak olmamız bizim için iyi oldu. Taraftarlarımızla hasretimizi Bodrumspor maçıyla gidereceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.



Ekiz, lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini vurgulayarak, "Lig için önümüzde yaklaşık 20 gün gibi bir süre var. Takımımızın Bolu'daki kamp programı 31 Temmuz'da bitiyor. Buradaki çalışmalarımız sona erdiğinde takımımız şehrimize dönecek ve hazırlıklara tesislerimizde devam edecek." açıklamasında bulundu.



Gençlerin ağırlıkta olduğu bir kadroyla mücadele edeceklerinin altını çizen Ekiz, şunları kaydetti:



"Bildiğiniz üzere transfer yasağımız mevcut. Bizler de kadromuzda sözleşmesi devam eden ve bizimle bu mücadele içerisinde var olacak isimlerle yeniden anlaşmaya vardık. Giresunspor bu sezon savaşacak, terinin son damlasına kadar mücadele edecek. Teknik direktörümüz Mustafa Kaplan da bu doğrultuda takımı hazırlıyor. Tabii ki amacımız taraftarlarımızı memnun ve mutlu etmek. İlk hedefimiz sezonun devre arasına kadar toplayabildiğimiz kadar puan toplamak. Bunda da başarılı olacağımızı düşünüyorum."



