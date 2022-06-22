Giresunspor, Doğan Can Davas ile anlaştı

Giresunspor, son olarak Bandırmaspor forması giyen orta saha Doğan Can Davas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor, Doğan Can Davas ile anlaştı
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22 Haziran 2022 19:20
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Doğan Can Davas'ı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Doğan Can Davas'ın takımın Erzurum'da gerçekleştireceği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Doğan Can Davas'a 'Giresunspor'umuza hoş geldin.' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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