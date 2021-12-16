Giresunspor'dan Okan Kocuk açıklaması

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın Sivasspor maçında sakatlanması üzerine sarı-kırmızılılardan kiraladıkları Okan Kocuk ile ilgili spor kamuoyunda "Geri dönebilir mi? sorularının olduğunu dile getiren GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Okan'ın Giresunspor için çok değerli bir oyuncu olduğu söyledi.



Karaahmet, Okan'ın sözleşmesinde "geri döner maddesi" olmadığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Galatasaray da bize o dönem bir adım attı, iyilik yaptı, bir yaklaşım gösterdi. O camiaya da ben tekrar teşekkür ediyorum. Oturup konuşalım derlerse tabii ki oturup konuşuruz. Ne olur onu bilmiyoruz ama oturup konuşmak isterlerse konuşuruz çünkü bize iyilik yapmış bir camiaya karşı bu davranışı göstermemiz lazım diye düşünüyorum. Dediğim gibi Okan kıymetli bir oyuncumuz, Galatasaray'dan o konuda bir talep yok."





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