Giresunspor'dan küme düşmenin kaldırılması için başvuru!

"HENÜZ KÜME DÜŞMEDİK!"

"YABANCI OYUNCULAR ÇOK ETKİLENDİ"

"HEMEN İSTİFA EDEBİLİRİM!"

"BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR BİZİ DESTEKLİYOR"

Bitexen Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuru yaptıklarını söyledi.Yamak, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, içinde bulundukları durumdan dolayı taraftarlardan özür diledi. Süper Lig'den düştüklerini ve söyleyecek çok fazla söz olduğunu ancak devam eden bir süreç yaşandığını belirten Yamak,dedi.Asrın felaketinin yaşanması, Dünya Kupası nedeniyle lige 45 gün ara verilmesi, ayrıca seçimler nedeniyle verilen araları hatırlatan Yamak, tüm bunları diğer takımlar gibi kendilerini de etkilediğini söyledi.Yamak, haklarını savunmak adına konuyla ilgili görüşlerini bir süredir ifade ettiklerini anımsatarak, TFF'ye bu konuda itiraz yaptıklarını vurguladı.Göreve geldikleri günden bu yana fesih hakkı doğan oyunculara ödeme yaparak takımda kalmalarını sağladıklarını ve maddi anlamda çok fazla çaba gösterdiklerini anlatan Yamak,diye konuştu.Yamak, ligin henüz tescil edilmediğine işaret ederek,değerlendirmesinde bulundu.Zor gününde Giresunspor'a sırt çevirme gibi bir durumun hiçbir zaman olmadığını vurgulayan Yamak, şunları kaydetti:Yamak, Bitexen Giresunspor ve Kayserispor haricinde tüm takımların deprem nedeniyle ligden çekilen takımlardan transfer yaptığını belirterek, "9 yabancıyla oynadılar, biz bunları yaşayamadık ve bunlar tamamen oyun oynanırken sürecin içinde oldu." dedi.Kulübün geleceği için destek isteyen Yamak, şöyle devam etti:Yamak, teknik direktör İrfan Buz'un durumuyla ilgili deİfadelerini kullandı.Yamak, futbolcuların da hoca konusundaki olumlu görüşlerini kendileri ile paylaştıklarını sözlerine ekledi.Nahid Yamak,diye konuştu.