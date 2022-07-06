Giresunspor'dan Emre Kılınç ve Okan Kocuk hamlesi

OKAN BURUK KARAR VERECEK

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Giresunspor, transferde ince eleyip sık dokuyor.Orta alana ve kaleye takviye yapmak isteyen karadeniz ekibi, rotası yeniden Galatasaray'a çevirdi.Yeşil Giresun'da yer alan habere göre, Yeşil beyazlı ekip sarı kırmızılılardan Emre Kılınç ve Okan Kocuk için resmi teklifte bulundu.Galatasaray, geçtiğimiz sezon başarılı kaleci Okan Kocuk'u yeşil beyazlı ekibe kiralamıştı. Performansından memnun kalan Giresunspor yönetimi, Okan'ı tekrar transfer etmek istiyor.İki futbolcunun da Giresunspor'a transfer konusu, Teknik Direktör Okan Buruk'un görüşünün alınmasından sonra netlik kazanacak.