Giresunspor'da takıma 5 günlük izin verildi

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da yönetim, takıma 5 günlüğüne izin verildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; giresunspor.com.tr
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Giresunspor'da takıma 5 günlük izin verildi
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10 Mayıs 2023 15:37
Son güncelleme 10 Mayıs 2023 15:38
Spor Toto Süper Lig'in 34 ile 35. haftalarındaki Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK maçlarını hükmen 3-0 galip geçecek Bitexen Giresunspor'da oyunculara 5 gün izin verildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ligin 36. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek takımın bugün gerçekleştirdiği antrenmanın ardından oyunculara 5 günlük izin verildiği belirtildi.

Futbolcuların 16 Mayıs Salı günü tesislerde toplanacağı ve Çotanak Spor Kompleksi'nde Trabzonspor ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüreceği kaydedildi.

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