Giresunspor'da takıma 5 günlük izin verildi

Spor Toto Süper Lig'in 34 ile 35. haftalarındaki Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK maçlarını hükmen 3-0 galip geçecek Bitexen Giresunspor'da oyunculara 5 gün izin verildiği bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ligin 36. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek takımın bugün gerçekleştirdiği antrenmanın ardından oyunculara 5 günlük izin verildiği belirtildi.
Futbolcuların 16 Mayıs Salı günü tesislerde toplanacağı ve Çotanak Spor Kompleksi'nde Trabzonspor ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüreceği kaydedildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ligin 36. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek takımın bugün gerçekleştirdiği antrenmanın ardından oyunculara 5 günlük izin verildiği belirtildi.
Futbolcuların 16 Mayıs Salı günü tesislerde toplanacağı ve Çotanak Spor Kompleksi'nde Trabzonspor ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüreceği kaydedildi.
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