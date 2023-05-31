Giresunspor'da kadro dışı kararı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da orta saha oyuncusu Sergio kadro dışı bırakıldı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Sergio Antonio Da Luz Junior, yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılmıştır." ifadelerine yer verildi.
BU SEZON 32 MAÇTA GÖREV ALDI
Bu sezon Giresunspor'da bu sezon 32 maça çıkan Brezilyalı yıldız 3 gol 6 asistlik performans sergiledi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Sergio Antonio Da Luz Junior, yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılmıştır." ifadelerine yer verildi.
BU SEZON 32 MAÇTA GÖREV ALDI
Bu sezon Giresunspor'da bu sezon 32 maça çıkan Brezilyalı yıldız 3 gol 6 asistlik performans sergiledi.