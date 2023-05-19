Giresunspor'da Arda Kılıç, ameliyat edildi

Bitexen Giresunspor'da çapraz bağında yırtık tespit edilen Arda Kılıç, ameliyat edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; giresunspor.com.tr
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Giresunspor'da Arda Kılıç, ameliyat edildi
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19 Mayıs 2023 15:16
Son güncelleme 19 Mayıs 2023 17:16
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da çapraz bağında yırtık tespit edilen Arda Kılıç, ameliyat edildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kılıç'ın hafta içi gerçekleştirilen antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası ilk kontrollerinde, sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiği belirtildi.

Oyuncunun, bugün özel hastanede başarılı bir ameliyat geçirdiği vurgulanarak, "Futbolcumuzun genel durumu iyi olup, tedavi sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme yapılacaktır. Oyuncumuza, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

 

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