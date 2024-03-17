Giresunspor: ''Çok ruhsuz ve kötü oyun''

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında evinde ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'a 6-0 yenilen Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Serhat Güller, "Çok ruhsuz ve kötü bir oyun sonunda kötü bir sonuçla mağlup olduk." dedi.



Güller, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.



Son haftalarda iyi bir gidişatları olduğunu belirten Güller, "Toparlanmıştık, oyuncularımızın öz güveni vardı. Çok ruhsuz ve kötü bir oyun sonunda kötü bir sonuçla mağlup olduk. Bu kadar kötü oynarsanız karşılığı bu olur. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha iyi olmaya çalışacağız." diye konuştu.





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