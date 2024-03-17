Giresunspor: ''Çok ruhsuz ve kötü oyun''

Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, Şanlıurfaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor: ''Çok ruhsuz ve kötü oyun''
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17 Mart 2024 20:05
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında evinde ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'a 6-0 yenilen Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Serhat Güller, "Çok ruhsuz ve kötü bir oyun sonunda kötü bir sonuçla mağlup olduk." dedi.

Güller, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Son haftalarda iyi bir gidişatları olduğunu belirten Güller, "Toparlanmıştık, oyuncularımızın öz güveni vardı. Çok ruhsuz ve kötü bir oyun sonunda kötü bir sonuçla mağlup olduk. Bu kadar kötü oynarsanız karşılığı bu olur. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha iyi olmaya çalışacağız." diye konuştu.

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