Giresunspor: 'Bir puan bizim için yeterli'

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Şanlıurfaspor ile 0-0 berabere kalan Bitexen Giresunspor'da teknik direktör Mehmet Birinci açıklamalarda bulundu.



İşte Mehmet Birinci'nin açıklaması:



"Bu bizim altyapımızın gerçekten güzel olduğunu gösteriyor. Tabii ki İrfan hoca da biraz korktu açıkçası. Çünkü bizim takımı çok iyi tanıyor. Ama maalesef olmadı, bir puan bizim için çok iyiydi. Çünkü şu anda puan durumuna baktığımız zaman Şanlıurfa'da bizim gibi küme mücadelesi veriyor, bir rakip gibi görüyorduk onu, bir puan çok iyi oldu."



