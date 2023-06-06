Giresunspor, Antalyaspor'u yenerek ligde kalmayı umut ediyor

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Bitexen Giresunspor, kümede kalma adına kritik maçta sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor, Antalyaspor'u yenerek ligde kalmayı umut ediyor
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06 Haziran 2023 14:11
Bitexen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında kendi evinde Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.  

Çotanak Spor Kompleksi'nde çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak 38'inci hafta mücadelesini hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Atakaş Hatayspor'un ligden çekilmesi dolayısıyla geçen hafta hükmen galip sayılan Antalyaspor, 41 puanla 12'nci sırada bulunuyor.

Akdeniz ekibi, 37 puanla 16'ncı durumda ve kümede kalma mücadelesi yaşayan Bitexen Giresunspor karşısında bu sezonki 4'üncü deplasman galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Antalyaspor'da sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Doğukan Sinik, Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan defans oyuncusu Ömer Toprak'ın kadroya alınıp alınmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

 

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