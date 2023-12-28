Giresunspor Antalya'da kampa girecek

1. Lig ekibi Bitexen Giresunspor, devre arası hazırlık kampını Antalya'da yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor Antalya'da kampa girecek
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28 Aralık 2023 17:27
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, devre arası hazırlık kampını Antalya'da gerçekleştirecek.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeşil-beyazlı ekibin 30 Aralık Cumartesi günü Antalya'da toplanarak devre arası kamp çalışmalarına başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, takımın ligin 18. haftasında 13 Ocak 2024 Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Bodrumspor müsabakasının ardından Giresun'a döneceği kaydedildi.

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