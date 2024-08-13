Giovanni van Bronckhorst: "Bu bizim için bir uyarı!"

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Samsunspor maçının ardından, "Rakibimiz tam 19 şut attı ve 6 kez de korner kullandı. Bu bizim için önemli bir uyarıdır. Orta saha ve savunmada daha dinamik olmamız gerekiyor. Daha sert, mücadeleci ve garantili oynamalıyız." ifadelerini kullandı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Giovanni van Bronckhorst: 'Bu bizim için bir uyarı!'
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13 Ağustos 2024 08:51
Beşiktaş'ın önce Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0, ardından Süper Lig'de sezonun ilk maçında Yılport Samsunspor'u 2-0 yenmesi siyah beyazlı taraftarların yüzünü güldürürken, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'tan futbolculara uyarı geldi.

Deplasmanda galip gelmiş olmalarına rağmen ortaya konan futboldan hiç memnun olmadığını ifade eden Hollandalı çalıştırıcı, maçtaki istatistiklere dikkat çekerek şunları söyledi:

"Oyunu kendi alanımızda kabul edip geçiş hücumlarıyla sonuca gitme planımız tuttu. Attığımız iki gol de birbirinden güzeldi. Ancak savunmamız için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Rakibimiz tam 19 şut attı ve 6 kez de korner kullandı. Bu bizim için önemli bir uyarıdır. Demek ki bir şeyleri eksik yapıyoruz. Saha zemini kötüydü ama bu mazeret olmamalı. Aynı şartlar rakibimiz için de geçerli. Orta saha ve savunmada daha dinamik olmamız gerekiyor. Daha sert, mücadeleci ve garantili oynamalıyız."

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