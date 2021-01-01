Giannis'in, Team LeBron'a tepkisi: "İlk beş bu mu? Bitti bu iş..."

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, bu yılın All-Star maçında Team LeBron'un ilk beşi hakkında konuştu.



Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant, geçtiğimiz kendi All-Star kadrolarını seçmişlerdi.



Team LeBron'un ilk beşi, LeBron, Giannis, Steph Curry, Luka Doncic ve Nikola Jokic'ten oluştu.



Greek Freak bu ilk beş hakkında ne düşündüğünü açıkladı ve Team LeBron'un All-Star Maçını kazanacağından emin bir şekilde şunları söyledi:



"İlk beş bu mu? Tamamdır, bu iş bitti millet. Ben, LeBron, Luka, Jokic ve Steph? Abi, cidden iyi bir ilk beş olmuş."



