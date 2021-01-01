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Giannis'in, Team LeBron'a tepkisi: "İlk beş bu mu? Bitti bu iş..."

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, bu yılın All-Star maçında Team LeBron'un ilk beşi hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, bu yılın All-Star maçında Team LeBron'un ilk beşi hakkında konuştu.

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant, geçtiğimiz kendi All-Star kadrolarını seçmişlerdi.

Team LeBron'un ilk beşi, LeBron, Giannis, Steph Curry, Luka Doncic ve Nikola Jokic'ten oluştu.

Greek Freak bu ilk beş hakkında ne düşündüğünü açıkladı ve Team LeBron'un All-Star Maçını kazanacağından emin bir şekilde şunları söyledi:

"İlk beş bu mu? Tamamdır, bu iş bitti millet. Ben, LeBron, Luka, Jokic ve Steph? Abi, cidden iyi bir ilk beş olmuş."


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