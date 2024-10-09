Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo ve Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ın rakip takım yöneticileri tarafından "takip edilmesi gereken oyuncular" olarak görüldüğü bildirildi.



NBA muhabiri Marc Stein, NBA yöneticilerinin kendisine Antetokounmpo ve Butler'ın ligin bir sonraki büyük takası için en büyük iki aday olduğunu söylediklerini aktardı.



Butler'ın 2025-26 sezonu için 53 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonu bulunuyor olsa da, yine de önümüzdeki bahar döneminde serbest oyuncu olmayı seçebilir. Stein, bu belirsizliğin "çeşitli yöneticilerin" Heat yıldızını potansiyel bir takas adayı olarak göstermesine yol açtığını bildirdi.



ESPN'den Shams Charania'ya göre Butler ayrıca, Heat veya başka bir takımla anlaşmayı uzatmayacağını da belirtmişti.



Stein, Antetokounmpo'nun adının da geçtiğini, ancak bunu "Bucks'ın geçmişte olduğu gibi yıldız oyuncunun sonunda ayrılmaya karar vereceği noktaya kadar beklemesini uman diğer takımların boş hayalleri" olarak tanımladı.



Antetokounmpo geçtiğimiz sezon üç yıllığı 186 milyon dolarlık bir uzatma imzalamıştı ve bu kontratın 2027-28 sezonu için 62,8 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonu bulunuyor.



