Giannis'in Milwaukee Bucks'ta kalacağı kesinleşti!

Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo, 2025–26 sezonuna da Bucks formasıyla başlayacak.

calendar 01 Eylül 2025 13:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Giannis'in kardeşi Thanasis Antetokounmpo'nun da bir yıllık sözleşmeyle takıma geri dönmesiyle, Yunan yıldızın geleceği netlik kazandı.

Yaz boyunca takımdan ayrılabileceği yönünde spekülasyonlar çıkan Giannis, Bucks'ın yaz döneminde yaptığı hamlelerin ardından takımda kalmaya karar verdi. Milwaukee yönetimi, Damian Lillard'ın kontratını "waive-and-stretch" yöntemiyle feshederek kadroya Myles Turner'ı kattı ve önemli bir yeniden yapılanma hamlesi yaptı.


Kariyerinde 13. sezonuna girmeye hazırlanan iki kez MVP seçilen yıldız, şimdilik Bucks'ta kalmayı tercih etti. Ancak takımın şampiyonluk yarışındaki gücü konusunda soru işaretleri sürüyor.

