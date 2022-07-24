GHEZZAL FORVET ARKASINA GEÇİŞ YAPTI

YENİ POZİSYONUNDAN MEMNUN

"OYUN STİLİME EN UYGUN MEVKİİ BURASI"

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta yeni sezonda teknik direktör Valerien Ismael'in saha içindeki lideri olması beklenen Rachid Ghezzal, yeni göreviyle ilgili olarak açıklama yaptı. Cezayirli en rahat ettiği mevkiyi anlattı.Siyah-beyazlı takımdaki görevine geçen sezonun son haftalarına doğru başlayan teknik direktör Valerien Ismael, 3-4-3 oyun anlayışıyla takımını düzenlemişti. Fransız çalıştırıcı, yeni sezon öncesinde bu planlamasını daha önce zaman zaman uygulamaya koyduğu 3-4-1-2 olarak güncelledi. Bu doğrultuda takımın en önemli isimlerinden biri olan Rachid Ghezzal, sağ önden forvet arkası pozisyonuna geçiş yaptı.Cezayirli yıldız, bu görev değişikliğiyle ilgili olarak teknik direktör Valerien Ismael'le görüştü. Sanılanın aksine yeni bölgesinde mutlu olduğunu söyleyen Ghezzal, "Oyunun merkezinde kendimi daha başarılı buluyorum. Çünkü daha fazla topla buluşma şansım oluyor" dedi.Beşiktaşlı futbolcu ayrıca, "Ben, toplu oyunda etkili olabilen teknik bir futbolcuyum. Oyun içinde merkezde olmama rağmen artık her iki kanatta da yer alabileceğim. Oyun stilime en uygun mevkii burası" ifadelerini kullandı.Ghezzal geçen sezon Beşiktaş'ta 43 maçta 3448 dakika süre aldı ve 5 gol 7 asistlik performans sergiledi. Futbolcu, 2020-21 sezonunda 35 maçta 8 gol 18 asistlik katkısıyla öne çıkan isimlerden biri olmuştu.