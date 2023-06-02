Geoffrey Kondogbia'da favori Beşiktaş

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Atletico Madrid'in yıldız orta sahası Kondogbia için İtalyan kulüpleri ile yarışıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Geoffrey Kondogbia'da favori Beşiktaş
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Haziran 2023 12:19
Mutlaka yıldız bir ön liberoyu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş Yönetimi'nin gündemine İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in formasını giyen Geoffrey Kondogbia geldi.

1 senelik daha kontratı bulunan Orta Afrikalı futbolcu, teknik direktör Diego Simeone'nin gelecek planları arasında yer almıyor. Bu sezon 27 maçta bin 390 dakika forma giyen ve beklentilerin altında kalan Kondogbia ile yolların ayrılması an meselesi. Hal böyle olunca Madrid ekibi de bu transferde kolaylık sağlamak istiyor.

TEK ÇARE İNDİRİM

Ancak 30 yaşındaki futbolcu için İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Fiorentina ile Lazio da rakip oldu. Fakat Çizme basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş'ın şu anda transferde önde olduğu bildirildi.

Kondogbia, 4.5 milyon Euro'luk maaşında indirime giderse transferde somut adımlar atılabilir.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery