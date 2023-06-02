Geoffrey Kondogbia'da favori Beşiktaş

Mutlaka yıldız bir ön liberoyu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş Yönetimi'nin gündemine İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in formasını giyen Geoffrey Kondogbia geldi.
1 senelik daha kontratı bulunan Orta Afrikalı futbolcu, teknik direktör Diego Simeone'nin gelecek planları arasında yer almıyor. Bu sezon 27 maçta bin 390 dakika forma giyen ve beklentilerin altında kalan Kondogbia ile yolların ayrılması an meselesi. Hal böyle olunca Madrid ekibi de bu transferde kolaylık sağlamak istiyor.
TEK ÇARE İNDİRİM
Ancak 30 yaşındaki futbolcu için İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Fiorentina ile Lazio da rakip oldu. Fakat Çizme basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş'ın şu anda transferde önde olduğu bildirildi.
Kondogbia, 4.5 milyon Euro'luk maaşında indirime giderse transferde somut adımlar atılabilir.
1 senelik daha kontratı bulunan Orta Afrikalı futbolcu, teknik direktör Diego Simeone'nin gelecek planları arasında yer almıyor. Bu sezon 27 maçta bin 390 dakika forma giyen ve beklentilerin altında kalan Kondogbia ile yolların ayrılması an meselesi. Hal böyle olunca Madrid ekibi de bu transferde kolaylık sağlamak istiyor.
TEK ÇARE İNDİRİM
Ancak 30 yaşındaki futbolcu için İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Fiorentina ile Lazio da rakip oldu. Fakat Çizme basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş'ın şu anda transferde önde olduğu bildirildi.
Kondogbia, 4.5 milyon Euro'luk maaşında indirime giderse transferde somut adımlar atılabilir.