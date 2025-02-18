Genoa, evinde iki golle güldü!

Serie A'nın 25. haftasında Genoa, Venezia'yı evinde 2-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Genoa, evinde iki golle güldü!
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18 Şubat 2025 00:39
Serie A'nın 25. haftasında Genoa ile Venezia karşı karşıya geldi.

Stadio Comunale Luigi Ferrais'de oynanan mücadelede Genoa, Venezia'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Genoa'nın gollerini 82. dakikada Andrea Pinamonti ve 86. dakikada Maxwell kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Genoa, puanını 30'a yükselterek 11. sıraya çıktı.

Venezia ise 16 puanla 19. sırada kaldı.

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