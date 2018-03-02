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Gennaro Gattuso: ''Ben iyi bir teknik direktör değilim''

İtalya Kupası'nda Lazio'yu eleyip finale yükselen ve Serie A'da son haftaların en formda takımlarından olan Milan'ın teknik direktörü Gennaro Gattuso, ilginç açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Gennaro Gattuso: ''Ben iyi bir teknik direktör değilim''
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02 Mart 2018 12:59
Milan teknik direktörü Gennaro Gattuso, İtalya Kupası yarı final maçında Lazio'yu penaltılarla eleyip finale yükseldikleri maçın ardından ilgi çekici sözler kullandı.

''BEN BİR REHBER DEĞİLİM''

Serie A'da son haftalarda müthiş bir form grafiği yakalayan Milan'ın teknik direktörü Gattuso, ''Ben iyi bir teknik direktör değilim. Dişimi sıkıyorum ve bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Son 20 gündür benim bir rehber olduğumu söylüyorlar. Hayır ben rehber falan değilim. Daha öğrenecek çok şeyim var'' sözlerini kullandı.

''ÇOK ŞANSLIYIM''

13 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Milan'ın çalıştırıcısı, ''Bu işi seviyorum. Sanki bir rüyanın içerisindeyim. Burada durmak istiyorum çünkü burası benim evim. 40 yaşında böyle bir görev aldım. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Benim hiç korkum yok'' şeklinde konuştu.



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