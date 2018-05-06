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Gençlerbirliği'nde Pogba sahayı terk etti!

Spor toto Süper Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği evinde Antalyaspor karşılaşmasında Florentin Pogba ile takım arkadaşı Ahmet Oğuz arasında arbede yaşandı.

Kaynak: DHA
Gençlerbirliği'nde Pogba sahayı terk etti!
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06 Mayıs 2018 17:57
Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Gençlerbirliği Antalyaspor mücadelesinde Florentin Pogba sahayı terk etti.

Karşılaşmanın 88'inci dakikasında takım arkadaşı Ahmet Oğuz'a bir pozisyonda sinirlenen Pogba, formasını çıkarttı ve soyunma odasına gitti. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat 3 değişiklik hakkını kullandığı için Pogba'nın yerine bir oyuncu dahil edemedi ve Ankara ekibi sahada 10 kişi kaldı.

OYUNCULAR POGBA'YA SALDIRDI

Maçın bitiş düdüğünün ardından Gençlerbirliği futbolcuları, karşılaşmanın 88'inci dakikasında formasını çıkartarak sahayı terk eden Floretin Pogba'ya saldırdı. Araya giren güvenlik güçleri futbolcuları yatıştırdı ve Pogba güvenlik altına alındı. Daha sonra kulüp yöneticileri kavganın çıktığı yere gelerek sporcuları yatıştırdı.

MURAT CAVCAV'A TEPKİ

Öte yandan mücadeleyi protokol tribününden takip eden Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, tribünden ayrılırken yoğun tepkilere maruz kaldı.

Ankaralı taraftarlar, Cavcav'a "Ümit Özat ile el ele takımı düşürdünüz" dedi. Güvenlik güçleri önlem alarak başkan Cavcav'ı ayrı bir kapıdan çıkardı.




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