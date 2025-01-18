Gençlerbirliği'nden eski yöneticilere gönderilen belgeye ilişkin açıklama

Gençlerbirliği Kulübünün borçlarla ilgili eski yönetim kurulu üyelerine gönderilen belgenin ihtarnameden ibaret olduğu ve söz konusu kişiler hakkında dava açma niyetinin bulunmadığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "13.01.2025 tarihinde mevcut yönetim kurulu tarafından eski yönetim kurulu üyelerine gönderilen belgenin, bir dava dilekçesi olmadığının, sadece ihtarnameden ibaret olduğunun bilinmesini isteriz. Kulüp yönetiminin şu an için bu yöneticilerimiz aleyhinde bir dava açma niyeti de bulunmamaktadır. Bahse konu ihtarname, kulübümüzün tabi olduğu 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun 22. maddesi uyarınca şu an kulübümüzü idare eden başkan ve yönetim kurulu üyelerine yüklenilmiş bulunan prosedürel sorumluluğun yerine getirilmesinden başka bir anlam taşımamaktadır." denildi.



Eski, yeni demeden tüm borçlara ve bugüne kadar görev yapan tüm yöneticilere aynı özenin gösterildiği vurgulanarak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün, kulüp yöneticilerini yerine getirmekle yükümlü tuttuğu bu bildirim yükümlülüğü uyarınca yapılan işlem, halen görevde bulunan ve sorumlulukları yasa gereği tartışmasız olarak devam eden mevcut yönetim kurulu üyeleri için de geçerli olduğundan, mevcut yönetim kurulu üyelerine ayrıca ihtar çekilmesine gerek bulunmamaktadır. Yasa karşısında sorumluluğu eşit olan tüm üyelerimiz arasında hiçbir ayrım yapılmadığı hususunun bilinmesinde yarar görülmektedir. " ifadeleri kullanıldı.



