Gençlerbirliği'nde görev dağılımı yapıldı

Gençlerbirliği'nde seçimli olağanüstü genel kurulun ardından gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı.



Kulübün açıklamasına göre Niyazi Akdaş başkanlığında yapılan toplantı sonucunda başkan vekili görevine Arif Ölmez getirildi.



Gençlerbirliği Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı şu şekilde oluştu:



Başkan vekili: Arif Ölmez



Başkan yardımcısı: Kubilay Güvenç



Genel sekreter: Sezgin Özkan



İdari işlerden sorumlu asbaşkan: Mehmet Soylu



Mali işlerden sorumlu asbaşkan: Sinan Aydın



Federasyonlar ve sivil toplum kuruluşlarından sorumlu asbaşkan: Şanser Kadooğlu



Sayman: İbrahim Ethem Koşar



Kamu ve kurumsal ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Osman Coşkun, Servet Ülger



Basın ve sosyal medyadan sorumlu yönetim kurulu üyesi: Gaye Derekaya



Altyapıdan ve Destek Sportif AŞ'den sorumlu yönetim kurulu üyesi: Özgür Durşen



Altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi: Tolga Arslan



Sponsorluk ve gelir getirici faaliyetlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Oktay Yüksel, Muhammed Fatih Gök



Stadyumdan sorumlu yönetim kurulu üyesi: İsmet Beltan



Taraftardan sorumlu yönetim kurulu üyesi: Ayhan Güney



Organizasyon, kamp ve konaklamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi: Gün Emre İçer



Amatör branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi: Seçkin Altınel



Yönetim kurulu yedek üyeleri Kenan Memiş (Eğitimden sorumlu), Şener Köseoğlu (Reklam ve sponsorluklardan sorumlu), Hazım Kahramaner (Taraftardan sorumlu), Savaş Çolakoğlu (Basın ve sosyal medyadan sorumlu), Oktay Ünsal (Stadyumdan sorumlu), Tayfun Bağlan (Taraftardan sorumlu) ve Coşkun Balkan'a (Sosyal tesislerden sorumlu) da görevlendirme yapıldı.



Diğer yandan Serkan Aydın (Erkek futbol şube sorumlusu), Erdem Göktürk (Kadın futbol şube sorumlusu), Taner Ünlü (Hukuk işlerinden sorumlu) ve Halil Özmen (Sağlık işlerinden sorumlu) başkan danışmanları olarak görev yapacak.



Divan Kurulu da toplandı



Olağanüstü genel kurul toplantısında seçilen yeni Divan Kurulu, ilk toplantısını yaptı.



Kurulun 20 üyesinden 15'inin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; Hasan Şengel başkanlığa, Selçuk Irgıt ve Ozan Güler başkan vekilliklerine, Necdet Özkazancı ise oy birliğiyle yazmanlık görevine seçildi.



