Gençlerbirliği, Konyaspor'u konuk edecek

Gençlerbirliği, ilk haftayı maç yapmadan geçen İtitifak Holding Konyaspor'u mağlup ederek moral bulmak istiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Gençlerbirliği, Konyaspor'u konuk edecek
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18 Eylül 2020 13:00
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 2. haftasında cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.

Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Başkent temsilcisi, ilk maçında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0 yenilerek sezona kötü başlamıştı.

Kırmızı-siyahlılar, ilk haftayı maç yapmadan geçen İtitifak Holding Konyaspor'u mağlup ederek moral bulmak istiyor.

Gençlerbirliği'nin 39 yaşındaki çalıştırıcısı Mert Nobre de teknik direktörlük kariyerindeki ilk galibiyetini elde etmeyi amaçlıyor.



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