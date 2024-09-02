Genç milliler Fransa'ya kaybetti!

Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Sırbistan ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki beşinci maçında Fransa'ya 3-0 mağlup oldu.

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Genç milliler Fransa'ya kaybetti!
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02 Eylül 2024 01:45
Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Sırbistan ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki beşinci maçında Fransa'ya 3-0 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, ay-yıldızlılar, Sırbistan'ın Vrnjacka Banja kasabasında oynanan karşılaşmayı 17-25, 21-25 ve 26-28'lik setlerle kaybetti.

Milliler bu sonuçla 1. Grup'ta 2. mağlubiyetini yaşadı.

Türkiye, şampiyonadaki altıncı maçını 3 Eylül Salı günü Avusturya ile yapacak.

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