Genç Milli Takımlar, Çanakkale Zaferi'ni andı

Genç Milli Takımlar, Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında şehitleri andı.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Genç Milli Takımlar, Çanakkale Zaferi'ni andı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Mart 2025 20:26
Genç Milli Takımlar, hazırlık kamplarında Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında şehitleri andı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ümit Milli Takım ve 20 Yaş Altı Milli Takımı futbolcuları, İstanbul'daki hazırlık kamplarında Çanakkale Zaferi'ni kutladı.

Ayrıca, Galler'de UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası Elit Tur maçları için hazırlanan 19 Yaş Altı Milli Takımı, Hırvatistan'da hazırlık turnuvasına katılan 18 Yaş Altı Milli Takımı ve İsviçre'de UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası A Ligi 2. Tur maçları için kamp yapan 17 Yaş Altı Milli Takımı, açtıkları bayraklarla şehitleri andı.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery