Genç Milli Takımlar, Çanakkale Zaferi'ni andı

Genç Milli Takımlar, hazırlık kamplarında Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında şehitleri andı.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ümit Milli Takım ve 20 Yaş Altı Milli Takımı futbolcuları, İstanbul'daki hazırlık kamplarında Çanakkale Zaferi'ni kutladı.



Ayrıca, Galler'de UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası Elit Tur maçları için hazırlanan 19 Yaş Altı Milli Takımı, Hırvatistan'da hazırlık turnuvasına katılan 18 Yaş Altı Milli Takımı ve İsviçre'de UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası A Ligi 2. Tur maçları için kamp yapan 17 Yaş Altı Milli Takımı, açtıkları bayraklarla şehitleri andı.



