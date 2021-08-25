Gedson için Quaresma da devrede

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık oynayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu almak isteyen Beşiktaş, Sao Tome asıllı Portekizli futbolcu Gedson'un kulübü Benfica'dan iki gün içinde kesin yanıt bekliyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Gedson için Quaresma da devrede
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25 Ağustos 2021 07:57
Beşiktaş transfer komitesi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda görmek istediği oyuncular için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; Siyah beyazlılar geçen sezon ikinci yarıda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes için Benfica Kulübü ile yaptıkları görüşmelerde olumlu sonuç elde etti.

GALATASARAY DA TALİP

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma'nın da sürece dahil olması sayesinde Benfica cephesi ücret konusunda büyük oranda ikna edildi.

Quaresma'nın büyük mesai harcadığı bu transferde Benfica'nın iki gün içinde kesin yanıt vermesi bekleniyor. Bu oyuncuya siyah beyazlıların ezeli rakibi Galatasaray da talip. 


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