Beşiktaş transfer komitesi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda görmek istediği oyuncular için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.



Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; Siyah beyazlılar geçen sezon ikinci yarıda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes için Benfica Kulübü ile yaptıkları görüşmelerde olumlu sonuç elde etti.



GALATASARAY DA TALİP



Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma'nın da sürece dahil olması sayesinde Benfica cephesi ücret konusunda büyük oranda ikna edildi.



Quaresma'nın büyük mesai harcadığı bu transferde Benfica'nın iki gün içinde kesin yanıt vermesi bekleniyor. Bu oyuncuya siyah beyazlıların ezeli rakibi Galatasaray da talip.



