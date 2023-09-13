Gedson Fernandes'e yeni sözleşme

Başarılı performansıyla Beşiktaş'ın orta sahada en önemli kozu olan Gedson Fernandes'in gösterdiği çaba ödülsüz bırakılmadı.
20 MİLYON REDDEDİLDİ
Daha geçen sezon bitmeden önemli kulüpler tarafından radara alınan ve yaz transfer döneminde Lazio, Rennes, Ajax gibi ekiplerin peşine düştüğü Portekizli yıldızı, siyah-beyazlılar bırakmamıştı.
20 milyon Euro'yu bulan teklifleri geri çeviren yönetim, "Seni göndermek istemiyoruz. Teklifleri kabul etmeyeceğiz. Sözleşmeni en kısa sürede yenileyip maaşını artıracağız" diyerek 24 yaşındaki oyuncunun gönlünü yapmıştı.
1 SENE SÖZLEŞMESİ UZATILDI
Aynı olumlu tavrı sergileyen Gedson da "Tekliflerle ilgilenmiyorum, takımda kalacağım. Burada mutluyum ve tamamen yeni sezona odaklıyım" karşılığını vermişti. Son olarak harekete geçen yönetim, başarılı oyuncunun 2026'da bitecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
Ayrıca 1.2 milyon Euro olan maaşı 500 bin Euro zam yapılarak 1.7 milyon Euro'ya yükseltildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in de çok memnun olduğu Gedson Fernandes'e verilen söz böylece tutulmuş oldu.
"TÜRKİYE TARİHNE GEÇECEK"
Beşiktaş formasıyla toplamda 45 resmi maça çıkıp 4 gol ve 9 asistlik performans gösteren Gedson Fernandes ile ilgili Başkan Ahmet Nur Çebi, önceki gün A Spor'da, "Gönlü bizde, bizim gönlümüz onda. Ama futbolcu bu, bir gün gitmek ister. Satışı söz konusu olursa, sanıyorum Türk tarihinin en büyük satışı olacaktır. 35'i geç, ben o rakamları artık konuşmuyorum" ifadelerini kullandı.
20 MİLYON REDDEDİLDİ
Daha geçen sezon bitmeden önemli kulüpler tarafından radara alınan ve yaz transfer döneminde Lazio, Rennes, Ajax gibi ekiplerin peşine düştüğü Portekizli yıldızı, siyah-beyazlılar bırakmamıştı.
20 milyon Euro'yu bulan teklifleri geri çeviren yönetim, "Seni göndermek istemiyoruz. Teklifleri kabul etmeyeceğiz. Sözleşmeni en kısa sürede yenileyip maaşını artıracağız" diyerek 24 yaşındaki oyuncunun gönlünü yapmıştı.
1 SENE SÖZLEŞMESİ UZATILDI
Aynı olumlu tavrı sergileyen Gedson da "Tekliflerle ilgilenmiyorum, takımda kalacağım. Burada mutluyum ve tamamen yeni sezona odaklıyım" karşılığını vermişti. Son olarak harekete geçen yönetim, başarılı oyuncunun 2026'da bitecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
Ayrıca 1.2 milyon Euro olan maaşı 500 bin Euro zam yapılarak 1.7 milyon Euro'ya yükseltildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in de çok memnun olduğu Gedson Fernandes'e verilen söz böylece tutulmuş oldu.
"TÜRKİYE TARİHNE GEÇECEK"
Beşiktaş formasıyla toplamda 45 resmi maça çıkıp 4 gol ve 9 asistlik performans gösteren Gedson Fernandes ile ilgili Başkan Ahmet Nur Çebi, önceki gün A Spor'da, "Gönlü bizde, bizim gönlümüz onda. Ama futbolcu bu, bir gün gitmek ister. Satışı söz konusu olursa, sanıyorum Türk tarihinin en büyük satışı olacaktır. 35'i geç, ben o rakamları artık konuşmuyorum" ifadelerini kullandı.